Almanya'da vaka arttı, tüketim malı satışı fırladı - Son Dakika

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kasım ayındaki tedbirler öncesi tuvalet kağıdı ve un gibi gündelik malların satışlarında yüksek artış olduğu bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kovid-19 krizinde tüketicilerin mevcut satın alma davranışlarına yönelik yılın 43 ve 44'üncü haftalarına ilişkin istatistiklerini yayınlandı.

Buna göre, kasım ayındaki Kovid-19 tedbirleri öncesi Alman tüketiciler un, makarna ve maya gibi yiyecekler ile tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi seçili hijyen malzemelerini giderek daha fazla stokladı.

Ülkede 19-24 Ekim 2020'deki (43.hafta) tuvalet kağıdı satış rakamları, Kovid-19 krizi öncesi Ağustos 2019-Ocak 2020 döneminin ortalamasına göre yüzde 139, dezenfektan satışları ise yüzde 94 arttı.

Avrupa'nın diğer ülkelerine göre Kovid-19 krizinde daha başarılı sınav verdiği değerlendirilen ülkede, tuvalet kağıdı satışları 26-31 Ekim 2020'de ise yüzde 84 artış gösterdi. Bu dönemde dezenfektan satışları yüzde 104, sabun satışları yüzde 51 arttı.

Destatis'in rakamlarına göre belirli gıdalara olan talep de önemli ölçüde artış gösterdi.

Kriz öncesi ortalamaya göre un satışları 44.haftada yüzde 101, maya satışları ise yaklaşık yüzde 74 arttı. Buna karşılık erişte gibi makarna satışlarda artış yüzde 8'de kaldı.

Tedarikte sorun yok

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), ülkede gündelik malların tedarik durumunu güvenli olduğunu belirterek, dağıtımda sorun yaşanmayacağını açıkladı.

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, dünden geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.