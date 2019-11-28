Almanya'da yapı marketinde ölen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a gönderiliyor

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya'da geçtiğimiz hafta yapı marketinde, satın aldığı ürünleri aracına yüklerken üzerine palet düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ahmet Özdemir'in cenaze namazı kılındı. Özdemir'in cenazesi, Köln saatiyle gece 01.00'da Trabzon'a gönderilecek.

3 gün süren adli tıp kontrolü ve yapılan otopsiden sonra polis, bu sabah cenazenin alınabileceğini Özdemir'in ailesine bildirdi. Özdemir'in cenazesi, Köln'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere, Köln saatiyle gece 01.00'da Trabzon'a gönderilecek. Cenazenin, Türkiye saati ile sabah 09.00'da Trabzon'da olması bekleniyor.

CENAZE YIKANIRKEN ÇOCUKLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ahmet Özdemir'in cenazesini yıkayan Fatih Camisi'nin imamı Bahattin Arsoy, çocuklarının yıkama anında fenalık geçirdiğini bildirdi. Arısoy, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Allah kimseye böyle bir ölümü nasip etmesin' dedi.

Hukuki sürecin devam ettiği olayda, yaşamını yitiren 69 yaşındaki gurbetçinin cenaze namazı Weiden Pesch Tekke Camisi'nde kılındı. Çevredeki camilerin cemaatlerinin de katıldığı cenaze namazında Özdemir'in iki oğlu ve eşi güçlükle ayakta durabildi.