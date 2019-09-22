Son Dakika Haberleri: Almanya'daki "Dünya Çocuk Günü"ne Türkler renk kattı
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Almanya'daki "Dünya Çocuk Günü"ne Türkler renk kattı

23 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Dünya Çocuk Günü" (Weltkindertag), renkli görüntülere sahne oldu.

Almanya'daki

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Dünya Çocuk Günü" (Weltkindertag), renkli görüntülere sahne oldu.

Köln Belediyesince Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkler başta olmak üzere çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte stant açan Köln 23 Nisan Derneği Başkanı Malik Karaman, bu etkinliğe Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye'yi tanıtmak için katıldıklarını söyledi.

Özellikle yüz boyama etkinliği ve ebru sanatını merak edenlerin stantları önünde uzun kuyruklar oluşturmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Karaman, "Önemli olan çocukların mutlu olması." dedi.

Etkinliği Köln Belediyesinin düzenlediğini hatırlatan Karaman, "Bu meydanda görünen çocukların çoğu Türk çocukları. Bizim de dernek olarak burada olmamız çok önemli. Yine bu meydanda önümüzdeki yıl 23 Nisan etkinliğimizi hafta sonuna denk gelen 25 Nisan'da bu meydanda kutlayacağız. Her yıl olduğu gibi yaklaşık 40 bin kişilik bir katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm gün süren etkinlikte, mini konserler, çeşitli sahne gösterileri ve yarışmalar düzenlendi, çeşitli el sanatları sergilendi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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