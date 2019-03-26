Son Dakika Haberleri: Almanya-Fransa Ortak Meclisi Toplandı

Almanya-Fransa Ortak Meclisi Toplandı

47 dakika önce

SÖZ konusu dostluk anlaşmalarının ilki 1963'te Elysee Sarayı'nda imzalanmış, bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenmişti.

Almanya-Fransa Ortak Meclisi Toplandı, System.String[]
SÖZ konusu dostluk anlaşmalarının ilki 1963'te Elysee Sarayı'nda imzalanmış, bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenmişti. Dün düzenlenen oturumda konuşan Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, ortak meclisin olası faydalarına dikkati çekti. Schaeuble, yeni organın, savunma politikaları ve anlaşmalar çerçevesinde kurulması öngörülen Fransa-Almanya ekonomik bölgesi gibi konularda iki ülkenin parlamentolarını daha fazla iş birliği yapmaya cesaretlendireceğini belirtti. Ancak Schaeuble, ulusal parlamentoların rollerinin değişmediğine dikkati çekerek "Şüphecilere bu yeni meclisin iki ülkenin egemenliğine dokunmayacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da bir açıklama yaparak, ortak meclisin somut meseleler ve ortak kaygılar üzerinde bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti. Ferrand, örnek olarak iki ülke arasındaki sınırda yaşayanların günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulacak politikaların üretilmesini umduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:22 

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