Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası - Son Dakika

Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası

14.04.2021 23:14

Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası Başkan Çınar: "Soruşturmanın salahiyeti açısından başkan yardımcımızı görevden aldık" Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, geziye katılan başkan yardımcılarından...

Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası

Başkan Çınar: "Soruşturmanın salahiyeti açısından başkan yardımcımızı görevden aldık"

MALATYA - Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, geziye katılan başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiği ve geziden 43 kişinin dönmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma sürerken, Yeşilyurt Belediyesi konuyla ilgili idari soruşturmasını sürdürüyor.

AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısı ile iddialara cevap veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soruşturmanın salahiyeti açısından, geziye katılan belediye başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını söyledi. İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçındağ ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Çınar, son dönemlerde Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti'nin itibarsızlaştırmaya çalışıldığını ifade ederek açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi.

2019 seçimlerinde halkın büyük desteği ile göreve geldiklerini ve bugüne kadar durmadan ve dinlenmeden canla başla çalışmalara devam ettiklerini belirten Çınar, "Yeşilyurt'ta geniş atılımlar yaptık. Birçok projeye öncülük ettik ve halen de devam etmektedir. Seçime 45 proje ile bölgemize değer katacak projeleri hayata geçirme taahhüdünde bulunduğumu projeleri birbir yapmaya başladık" dedi.

Yeşilyurt'ta hayata geçirdikleri projelerin birileri tarafından küçük gösterilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Çınar, "Geçen yıl ilçemizde çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere belediyemize başvurulan proje ile ilgili faydası olur diyerek onay verdik ve mecliste getirdik. Mecliste grupları bulunan siyasi partilerin de oy birliği ile proje kabul edildi ve sonrasında yurt dışı gezisi düzenlendi. Geziye belediyemiz adına katılan arkadaşlarımız döndükten sonra düzenlenen pasaportlar toplu bir şekilde bizlere teslim edildi ve nüfus müdürlüğüne iletildi. Haliyle üzerinden 1 sene geçtikten sonra bir ay önce Malatya Valiliği soruşturma başlattı. Geziye gidenlerden dönmeyenlerin iddiası üzerine bizlerde belediye olarak iç soruşturma başlattık. Bu olayda ihmal, kusur ve eksikleri olanların ortaya çıkarılması adına şuanda İçişleri Bakanlığının Valilik nezdinde gerekli soruşturması sürüyor. Biz de kendi belediyemizde soruşturmayı devam ettiriyoruz. Ortaya çıkacak sonuç ise kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde konuştu.

Çınar, benzer projelerin birçok belediyede de düzenlendiğini anımsatarak soruşturmaların sonucunu kamuoyuna bildireceklerini sözlerine ekledi.

(CÖ-SD-HA-Y)

Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası
Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası
Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası
Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Almanya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası - Son Dakika


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