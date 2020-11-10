Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Müslüman düşmanı tutumlar toplumsal barış için tehdittir" - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Müslüman düşmanı tutumların ülkede hem Müslümanlar hem de toplumsal barış için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Seehofer, Almanya İslam Konferansında (DIK) yaptığı konuşmada, Dresden, Nice, Paris ve Viyana'daki terör saldırılarının kendisini derinden sarstığını belirtti.

Teröristlere ve aşırılara karşı mücadele ettiklerini aktaran Seehofer, Almanya'daki Müslüman dernek temsilcilerine bu saldırıları kınamalarından dolayı teşekkür etti.

Seehofer, terör saldırılarının, birlikte yaşamanın temellerini, ülkedeki yaşam tarzını ve dinlerin birlikte barış içinde yaşamasını tehdit etiğini belirtti.

Saldırıların Almanya'da devletin Müslüman derneklerle iş birliği yapmaya engel olmadığını ifade eden Seehofer, Müslüman derneklerle başlatılan projelerin devam edeceğini kaydetti.

Aşırılığa karşı tüm cephelerde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Almanya'daki Müslümanların imamlarına ve otoritelere sesleniyorum, lütfen bizimle birlikte ve elinizde olan tüm imkanlarla bu fanatiklere karşı mücadele edin. Aşırılara karşı mücadele tüm cephelerde yapılması lazım. Bu, Almanya'da mevcut durumda en büyük tehdidi oluşturan aşırı sağcı ve ırkçılar için de geçerlidir. Bunlar toplumuzu bölmeyi istiyorlar ve

şiddet ve nefret tohumları ekiyorlar." ifadesini kullandı.

Seehofer, Alman hükümetinin kararlı bir şekilde her türlü aşırılığa ve şiddete karşı çıktığını ve bir süre önce ülkede "Müslüman Düşmanlığına Karşı Bağımsız Uzmanlar Komisyonunu" kurulduğuna işaret ederek, "Açıkça nefret ve şiddet ile de kendini gösteren Müslüman düşmanı tutumlar, ülkemizde hem Müslümanlar hem de toplumsal barış için tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Almanya'da imam eğitimi

Temel arzunun Almanya'da ve Almanca dilinde imamların eğitilip yetiriştirilmesi olduğunu belirten Seehofer, imam eğitimi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ve Osnabrück şehrinde ayrı bir model proje olarak başlatılan girişimleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Seehofer, Osnabürck'deki projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini anımsattı.

Almanya'da eğitilen imamların diplomalarının tanınması gerektiğini de belirten Seehofer, "Eğer imamların Almanya'da eğitilmesi isteniyorsa, o zaman devlet de bu meslek eğitiminin tanınması için gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Seehofer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başında virüs ile mücadelede zor dönemde "güvenilir ortak" olmalarından dolayı Müslüman çatı örgütlerine teşekkür etti.