Almanya koronavirüs salgınında şirketlere yardım için limitsiz kredi programı uygulayacak - Son Dakika
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Almanya koronavirüs salgınında şirketlere yardım için limitsiz kredi programı uygulayacak

6 saat önce

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümeti olarak koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için limitsiz kredi programı uygulayarak şirketlere sınırsız likidite sağlanacağını bildirdi.

Almanya koronavirüs salgınında şirketlere yardım için limitsiz kredi programı uygulayacak, System.String[]

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümeti olarak koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için limitsiz kredi programı uygulayarak şirketlere sınırsız likidite sağlanacağını bildirdi.

Scholz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkede koronavirüsün ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edileceği konusunda Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Scholz, 2008 finansal krizinden şu andaki durum için dersler çıkarıldığını belirterek, "Bu krizle mücadele edecek mali güce sahibiz. Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu.

Alman hükümetinin son yıllarda harcamalarında dikkatli davranması sayesinde, salgın nedeniyle daha fazla harcama yapabilecek ve vergi indirimi gibi gerekli önlemleri alabilecek durumda olduğunu belirten Scholz, "Ödemelerde ertelemeler dahil, şirketlere vergi indirimi getireceğiz. Limitsiz kredi programı uygulayacağız." dedi.

Olaf Scholz, Alman Kalkınma Bankası'nca (KfW) şirketlere sunulacak kredinin üst sınırı olmadığını tekrar vurgulayarak, "Bu en önemli mesaj." diye konuştu.

Salgının ekonomik etkisini azaltmak için hükümetin şirketlerden hisse alma ihtimalini de gözardı etmediğini belirten Scholz, ayrıca salgında spekülatörleri durdurmak için ellerindeki imkanları kullanmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

500 milyar avroluk destek hazır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Alman Kalkınma Bankası'nda (KfW) yaklaşık 500 milyar avronun ekonomiyi desteklemek için hazır olduğunu kaydetti.

Altmaier, sağlıklı işletilen hiçbir şirketin koronavirüs salgını yüzünden iflas etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiç kimse işini kaybetmemeli. Şirketler ve çalışanlar için geniş bir koruyucu kalkan oluşturuyoruz." diye konuştu.

Gerekirse teşviklerin tekrarlanacağını belirten Altmaier, koronavirüsten etkilenen stratejik şirketler için şu anda bir kamulaştırma ihtiyacı görmediklerini sözlerine ekledi.

Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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