Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor - Son Dakika

İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde, Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarındaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusundaki tutumunun değişmediği bildirildi.

G7 Zirvesi'ne ilişkin Alman hükümet çevrelerinden yapılan açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in Kovid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet hakları konusunda birçok kez görüşünü dile getirdiği anımsatıldı.

Almanya'nın, aşılardaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının dünyadaki aşılama sorununa yarar sağlamayacağını düşündüğü ifade edilen açıklamada, "Almanya'nın pozisyonunda bir değişiklik olmadı." denildi.

Açıklamada, Almanya'nın yoksul ülkelere aşı dozu bağışı konusunda çok şey yaptığı ve bunun destekçisi olduğu kaydedildi.

Rusya ile ilişkiler

Zirvede dış politika konuları arasında Rusya'ya yönelik tutumun da gündeme geleceği belirtilen açıklamada, Rusya'nın ciddi şekilde "normları aştığı" bir durumla karşı karşıya olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'ya, "siyasi rakiplerine kimyasal saldılar yapma, Batılı ülkelere siber saldırılar düzenleme, dezenformasyon kampanyaları yapma ve Batılı ülkelerin topraklarında cinayet eylemlerinde bulunma" gibi suçlamalar yöneltildi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerinin yasaklanmasının Rusya'nın, siyasi rakiplere karşı ülkede nasıl davrandığına ilişkin tutumu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Alman hükümeti olarak Rusya'daki siyasi muhalefeti ortadan kaldırmayı amaçlayan bu adımı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dış politikada Rusya ile sorunların yaşandığı da belirtilen açıklamada, buna Rusya'nın Ukrayna, Suriye ve Libya'daki politikaları örnek gösterildi.

Açıklamada, zirvede bu konulara ışık tutulacağı ve G7 ülkelerinin, Rusya'ya nasıl davranacağının görüşüleceği aktarıldı.

Zirvede iklimin korunması, ticaret, çok taraflılık ve sağlık konularının da ele alınacağı belirtilen açıklamada, gelecek yıl ise G7 Zirvesi'nin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenleneceği kaydedildi.