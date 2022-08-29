Almanya'da camiye ırkçı tehdit mektubu - Son Dakika
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Almanya'da camiye ırkçı tehdit mektubu

29.08.2022 15:46
Almanya'da camiye ırkçı tehdit mektubu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (İGMG) bağlı olarak faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne Türklerin ölümle tehdit edildiği bir mektup bırakıldı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (İGMG) bağlı olarak faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne Türklerin ölümle tehdit edildiği bir mektup bırakıldı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Barnstorf bölgesinde Türkler hedef alındı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (İGMG) bağlı olarak faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne tehdit içerikli bir mektup gönderildi. Türklerin ölümle tehdit edildiği mektupta gamalı haç sembolü çizilerek, ırkçı terör örgütü NSU 2.0 imzası atıldı.

"Saldırılarla bizi korkutmaya çalışıyorlar"

Camilerinin daha önce de ırkçı saldırılara maruz kaldığını fakat yetkililerin bunları dikkate almadığını belirten Aşağı Saksonya Schura Başkanı Recep Bilgen, "4 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Saldırılarla bizi korkutmaya çalışıyorlar. Buna müsade etmeyeceğiz. Daha önce çok sayıda tehdit mektubu aldık. Fiziki saldırıda camimizin camları kırılarak maddi hasar meydana gelmişti. Polis ve politikacıların bu saldırılar karşısında daha net bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Özellikle güvenlik yetkililerinin camilere yönelik saldırıları ciddiye almalarını ve bunlara karşı hassas tepki vermelerini istiyoruz" dedi. Geçen yıl Almanya'da, Müslümanlara ve camilere yönelik 662 saldırı düzenlenmişti. Ağırlıklı olarak nazi yanlıları ve terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılarda 17 kişi yaralanmış, yüzbinlerce euroluk maddi hasar meydana gelmişti. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Aşağı Saksonya, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da camiye ırkçı tehdit mektubu - Son Dakika

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