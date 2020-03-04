Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2) - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Törene Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı de katıldı. Töreni insanlar meydanlarda kurulan dev ekrandan izledi.