Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş - Son Dakika
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155\'ler 2 yıl önce Ukrayna\'ya sevk edilmiş
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in bugüne kadar resmi olarak açıklamadığı Ukrayna'daki RCH-155 varlığını ağzından kaçırdı. Pistorius'un açıklamasıyla, hareket halindeyken ateş edebilen dünyadaki ilk gelişmiş obüslerin yaklaşık iki yıl önce Ukrayna'ya gönderildiği ortaya çıktı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kassel kentindeki savunma sanayi şirketi KNDS fabrikasını ziyareti sırasında Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Berlin yönetiminin resmi olarak doğrulamadığı RCH-155 tekerlekli obüslerinin Ukrayna'ya gönderildiğini ağzından kaçıran Pistorius, böylece teslimatın yapıldığını ilk kez kamuoyu önünde dile getirmiş oldu.

“UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN İLK OBÜS BURADAYDI”

Almanya, daha önce Ukrayna askerlerinin RCH-155 sistemleri üzerinde eğitim aldığını açıklamış ancak bu silahların Ukrayna'ya teslim edildiğini doğrulamamıştı.

KNDS fabrikasında sergilenen RCH-155'in önünde konuşan Pistorius, “Bu tekerlekli obüs, Ukrayna'da büyük beğeni topluyor” dedi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda durduğunuz yerde, hanımefendiler ve beyler, sanırım iki yıl önce, Ukrayna'ya gönderilen ilk tekerlekli obüs bulunuyordu.”

Pistorius'un bu sözleri, RCH-155'lerin Ukrayna'ya teslim edildiğinin resmi makamlarca ilk kez açıkça kabul edilmesi olarak değerlendirildi.

HAREKET HALİNDE ATEŞ EDEBİLİYOR

Alman savunma sanayisinin gelişmiş topçu sistemlerinden RCH-155, hareket halindeyken ateş edebilmesiyle öne çıkıyor. Dünyada ilk olan sistem, dakikada 9 atış yapabiliyor ve 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Tam otomatik tarete sahip olan RCH-155, karayolunda saatte 100 kilometrenin üzerinde hız yapabiliyor. Aracın yalnızca iki kişilik mürettebatla kullanılabilmesi de sistemin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

UKRAYNA'YA 54 ADET GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Ukrayna'nın Almanya'dan üç topçu taburunu donatacak şekilde toplam 54 adet RCH-155 alması planlanıyor. Alman ordusunun ise 84 adet RCH-155 siparişi bulunuyor.

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Son Dakika Almanya Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş - Son Dakika
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