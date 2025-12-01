Almanya ve Polonya'dan Savunma İşbirliği Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya ve Polonya'dan Savunma İşbirliği Kararı

Almanya ve Polonya\'dan Savunma İşbirliği Kararı
01.12.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Polonya ile savunma ilişkilerini derinleştireceklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de ağırladığı Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

SAVUNMA İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRİLECEK

Merz, iki hükümetin daha yakın işbirliğinin temelini oluşturan ortak deklarasyon üzerinde anlaştığını belirtti. Merz, "Güvenlik ve savunma işbirliğimizi derinleştirecek ve daha sistematik hale getireceğiz." dedi. Almanya ve Polonya'nın, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından zaten bazı adımlar attığını ifade eden Merz, ülkesinin NATO hava operasyonlarını güçlendirmek için Polonya'ya Eurofighter jetleri konuşlandırdığını dile getirdi.

Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istiyor

Merz, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusunda işbirliğini genişleteceklerine işaret ederek, "Kara kuvvetlerimiz, ortak tatbikatların artırılması da dahil olmak üzere daha yakın işbirliği yapacak. Bakanlarımıza savunma politikası konusunda yeni bir anlaşma taslağı hazırlama görevi de verdik. Bu anlaşmayı 2026'da imzalamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya'yı revizyonizmle ve Avrupa sınırlarını yeniden çizmeye çalışmakla suçlayan Merz, Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeye ve Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Merz, Almanya ve Polonya'nın birbiri için vazgeçilmez ortaklar olduğuna dikkati çekti. Eşit bir ortak olarak güçlü Polonya'ya ihtiyaç duyduklarını belirten Merz, "Bunda temel bir çıkarımız var. Polonya'nın güvenli, özgür ve müreffeh bir Avrupa için güçlü bir ortak olmasını istiyoruz." dedi.

"GEÇMİŞLE YÜZLEŞME ASLA TAMAMLANAMAYACAK"

Almanya'nın, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya vatandaşlarına karşı işlediği suçlardan kalıcı bir sorumluluğu olduğuna işaret eden Merz, Berlin'de Polonyalı kurbanlara adanmış kalıcı bir anıt inşa edileceğini, Nazi saldırganlığı ve işgalinden kurtulanlara daha fazla destek sağlamanın yollarını araştıracaklarını kaydetti.

Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için tazminat taleplerinin hatırlatılması üzerine Merz, meselenin geçmiş anlaşmalarla hem yasal hem de siyasi kesin olarak çözüldüğünün altını çizdi. Merz, "Ancak bizim için anma ve geçmişle yüzleşmenin asla tamamlanmayacağı da açık. Almanya, tarihi sorumluluğunu kabul ediyor." dedi.

Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istiyor

ALMANYA'DAN TAZMİNAT İSTEDİ

Polonya Başbakanı Tusk da Almanya'dan tazminat taleplerine ilişkin ülkesinin bu konudaki tutumunun açık olduğunu belirterek, "Almanya, 1950'lerden kalma bu resmi diplomatik anlaşmalara bağlı kalıyor. Tarihi bilenler bilir ki; 1950'lerde Polonya, bu konuda söz sahibi değildi. Polonya'nın tazminatlardan vazgeçmesi, Polonya halkının görüşüne uygun bir eylem olarak görülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya halkının bu konuda, o dönemde söz hakkı olmadığına işaret eden Tusk, "Durumun ne olduğunu sorarsanız, hiçbir şey değişmedi. Polonya'da hepimiz, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyoruz." diye konuştu. Tusk, 1950'lerden kalma bu resmi hükümlere bağlı kalan Almanya'nın tutumunu bildiklerini söyleyerek, "Gelecekte ne olacağını göreceğiz ancak Polonya'nın bakış açısından hiçbir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Tusk, Güvenlik, Polonya, Almanya, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Polonya'dan Savunma İşbirliği Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu Bilanço ağır Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
Fransa’da bir çiftlikten 4 milyon TL değerinde salyangoz çalındı Fransa'da bir çiftlikten 4 milyon TL değerinde salyangoz çalındı
Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

22:35
Galatasaraylı taraftarlardan 895’teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan 89+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki
22:18
Avrupa’nın orta yerinde kahreden görüntü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
22:11
Ali Koç’un derbi galibiyeti hasreti devam etti
Ali Koç'un derbi galibiyeti hasreti devam etti
22:09
Kadıköy’de kazanan yok Derbide son sözü 905’te Fenerbahçe söyledi
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi
21:42
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
20:56
Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR’dan döndü
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü
19:46
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
19:28
Kanalizasyonda cenin bulundu
Kanalizasyonda cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 22:41:11. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya ve Polonya'dan Savunma İşbirliği Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.