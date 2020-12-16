Almanya yeniden "kapandı" - Son Dakika

Almanya yeniden "kapandı"

16.12.2020 16:21

Almanya'da Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle alınan yeni tedbirler kapsamında 10 Ocak tarihine kadar sürecek kapanma bugün başladı.

Almanya'da Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle alınan yeni tedbirler kapsamında 10 Ocak tarihine kadar sürecek kapanma bugün başladı. Ülke genelinde dükkanların kepenkleri indirildi, başkent Berlin de dahil olmak üzere şehir sokakları bomboş kaldı.

Almanya'da salgına karşı geçtiğimiz ay alınan kısmi kapanma önlemlerine rağmen ülke genelinde vaka sayısındaki ve can kayıplarındaki artışın önlenememesi nedeniyle daha sıkı önlemler alınması zorunluluğu doğmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanları arasında Pazar günü gerçekleştirilen video konferansta durumu değerlendirerek, yeni bir önlem paketi kabul etmişti.

YENİ ÖNLEM PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Yeni önlem paketi, bugünden itibaren 10 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak "kapanma"yı da içeriyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında, bütün perakende satış yapan mağazalar ve benzeri işyerleri kapanırken; kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapılarına kilit vurdu. Okullar ve çocuk yuvaları kapanırken, acil durumlar için bazı kreşler sınırlı sayıda olmak kaydıyla çocuklar için kapılarını açık tutacak. Son sınıfta okuyan ve sınava girecek öğrenciler için ise özel düzenlemeler yapıldı.

Yeni kurallara göre iki farklı haneden en fazla 5 kişi aynı evde toplanabilecekken, 14 yaş altı çocuklar için bu kural geçerli olmayacak. 24-26 Aralık arasındaki Noel tatilinde, bu sayıya ekstra 4 yakın akraba daha eklenebilecek. Gıda ürünleri satan marketler müşteri kabul edebilecekken; restoranlar, büfeler dışarıya paket satışı yapmaya devem edebilecek. Günlük hayatın tamamen kısıtlanmaması için benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler ve bankalar açık kalacak. Açık alanda alkol tüketimi de 10 Ocak tarihine kadar yasaklandı. Yılbaşında kamusal alanlarda toplanma yasağı uygulanacak. Yaşlı ve bakım evlerinde çalışanlar 2 günde bir Covid-19 testi yaptırmak zorunda. Yine bakım görenler de haftanın belli günlerinde sık sık teste tabi tutulacak.

BAŞKENT SOKAKLARI BOMBOŞ KALDI

Alınan yeni önlemlerin başladığı ilk gün yasaklar etkisini gösterdi. Başkent Berlin'de sokaklar, meydanlar, parklar bomboş kaldı. Şehrin en kalabalık alışveriş merkezlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda da sessizlik hakimdi. Büyük mağazalar ve küçük perakende dükkanları kapılarına kilit vururken, orta çaplı pek çok işletme de kepenklerini indirmek zorunda kaldı.

TAM KAPANMA ŞU AN İÇİN BERLİN'DE GEÇERLİ DEĞİL

Berlin'in de bulunduğu Brandenburg eyaletinde, gece saat 22: 00 -05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken bu kural şimdilik başkent Berlin için geçerli değil. Fakat gidişata göre başkentte de yeni tedbirler alınması gündemde.

Almanya'da kepenkler 10 Ocak tarihine kadar kapalı olacak ama hayat daha şimdiden durma noktasına geldi. 10 Ocak sonrası durumu, Başbakan Merkel ve eyalet Başbakanları'nın 5 Ocakta alacağı yeni kararlar belirleyecek.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı
Almanya yeniden kapandı

Almanya, Ankara, Berlin, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya yeniden 'kapandı' - Son Dakika


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