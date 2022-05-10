Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi

10.05.2022 16:41
Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi

ADANA'da tutuklanan Alparslan Kuytul, gönderildiği Adana Kürkçüler Cezaevi'nden, Ağrı'daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

ADANA'da tutuklanan Alparslan Kuytul, gönderildiği Adana Kürkçüler Cezaevi'nden, Ağrı'daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Kuytul'un savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, dün sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı. Kuytul'un savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. Öte yandan, Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.

Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderilen Kuytul, bugün Ağrı'daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.


Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi
Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi
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Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün Alparslan Kuytul Tutuklandı Alparslan Kuytul Tutuklandı

Kürkçüler Cezaevi, Alparslan Kuytul, Adana, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alpaslan Kuytul, Ağrı'daki cezaevine gönderildi - Son Dakika


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