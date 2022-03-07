ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

07.03.2022 18:27

KANSER tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, son yolculuğuna uğurlandı.

KANSER tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Şakir'in Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene Acun Ilıcalı, Mustafa Topaloğlu, Alp Kırşan ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı cenazede duygusal anlar yaşadı. Namazın ardından Alpay Kazan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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