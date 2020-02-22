Alpay Özalan'dan derbi yorumu! "Bu karşılaşmalarda oynayan oyuncular..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Alpay Özalan'dan derbi yorumu! 'Bu karşılaşmalarda oynayan oyuncular...' - Son Dakika Spor

Alpay Özalan'dan derbi yorumu! "Bu karşılaşmalarda oynayan oyuncular..."

11 dakika önce

Derbilerde birçok kez forma giyen Alpay Özalan, bu derbinin de atmosferi ve stresinin çok yoğun olacağını söyledi.

Alpay Özalan'dan derbi yorumu!

Derbilerde birçok kez forma giyen Alpay Özalan, bu derbinin de atmosferi ve stresinin çok yoğun olacağını söyledi.


Bu tür derbilerin sonuçlarını önceden tahmin etmenin zorluğuna işaret eden Özalan, "Ancak hangi takım atmosferi ve stresi yüksek bu maçta daha sakin kalırsa, hangi takım daha kararlı mücadele ederse, galip gelen taraf o olur." ifadelerini kullandı.


Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 20 yıldır yenemediğini ifade eden Alpay Özalan, "Bu tabii ki Galatasaray camiasında ayrı bir stres yaratıyor. Saha ve seyirci avantajı Fenerbahçe'de olacağı için Fenerbahçe'nin derbide daha avantajlı olacağı düşünülebilir. Ancak bu tarz derbi maçlarının sonucu hiçbir zaman baştan belli olmaz." diye konuştu.


Özalan, derbiden en büyük beklentisinin Türk futbolunun kazançlı çıkması olduğunu belirterek, "Galatasaray ya da Fenerbahçe kesin kazanır ya da kaybeder diyemem. Bir takımın formda olması, diğer takımın formsuz olması bu tip derbi mücadeleleri için hiç önemli değildir. Bu karşılaşmalarda oynayan oyuncular coşkusunu ve duygusunu taraftarla bütünleştirdiği zaman, sakin kaldığı zaman kazanan taraf olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.


Galatasaray'da Mario Lemina'nın, Fenerbahçe'de de Emre Belözoğlu'nun ve Luiz Gustavo'nun forma giyemeyecek olmasına da değinen Alpay Özalan, bu isimlerin takımları için çok önemli oyuncular olduğunu kaydetti.


Özalan, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da büyük takımlar olduğunu dile getirerek, "Lemina'nın da Emre'nin de Gustavo'nun da yerine oynayacak arkadaşları da en az onlar kadar kalitelidir. Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de bu futbolcuların eksikliklerini yaşayacağını zannetmiyorum." şeklinde konuştu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 
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