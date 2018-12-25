Son Dakika Haberleri: Alphabet X'e, Yenilenebilir Enerji Projesi İçin 26 Milyon Dolar Yatırım Yapıldı

Alphabet X'e, Yenilenebilir Enerji Projesi İçin 26 Milyon Dolar Yatırım Yapıldı

1 saat önce

Gelecek için endişe eden dünyanın önde gelen CEO’ları, yenilenebilir enerji projesi Malta’ya dev bir yatırım yaptılar. Gelecek için endişe eden dünyanın önde gelen CEO’ları, yenilenebilir enerji projesi Malta’ya dev bir yatırım yaptılar. Sistem uzun süre depolama yaparak, ihtiyaç olduğunda elektrik üretebiliyor. Eski adıyla Google X olarak bildiğimiz Aphabet X, “Malta” ismini verdiği bir yenilenebilir enerji […]The post Alphabet X’e, yenilenebilir enerji projesi için 26 milyon dolar yatırım yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Alphabet X'e, Yenilenebilir Enerji Projesi İçin 26 Milyon Dolar Yatırım Yapıldı, System.String[]
Gelecek için endişe eden dünyanın önde gelen CEO'ları, yenilenebilir enerji projesi Malta'ya dev bir yatırım yaptılar.

Gelecek için endişe eden dünyanın önde gelen CEO'ları, yenilenebilir enerji projesi Malta'ya dev bir yatırım yaptılar. Sistem uzun süre depolama yaparak, ihtiyaç olduğunda elektrik üretebiliyor. Eski adıyla Google X olarak bildiğimiz Aphabet X, "Malta" ismini verdiği bir yenilenebilir enerji depolama projesi hazırladı. Projenin geleceği oldukça parlak çünkü daha şimdiden tam 26 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Gelecek için önemli bir yatırım olduğuna inanılan tesisler için bu büyük desteği, Breakthrough Energy Ventures, Concord New Energy Group ve Alfa Laval şirketleri sağladı.

Malta projesi, elektrotermal enerjiyi depolaması için gereken sistemlerle donatılmış büyük bir tesiste sürdürülüyor. Sistem rüzgar, güneş ışınları gibi kaynaklardan elde ettiği enerjiyi elektrik enerjisine; bu elektrik enerjisini de termal enerjiye çeviriyor. Elde edilen enerji, tesislerde depolanabilme özelliğine sahip oluyor ve tekrar gereksinim duyulduğunda, işlemlerin tersi uygulanarak elektrik elde edilebiliyor. Depolanan elektrik günler hatta haftalar boyu yetebiliyor.

Alphabet X'e bu denli büyük bir yatırım yapan Breakthrough Energy Ventures firması, 2016 senesinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos ve SAP'nin kurucularından Hasso Plattner tarafından kuruldu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:38 

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