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Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleşti

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki, Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki, İran heyeti İran Çaldıran Valiliği toplantı salonunda 89. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

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Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki, Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki, İran heyeti İran Çaldıran Valiliği toplantı salonunda 89. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya; Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sezgin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Güllüce, Gürbulak Gümrük Bölge Müdür Kadir Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, "Gerçekleştirmekte olduğumuz bugünkü 89. Alt Güvenlik Komite Toplantımızın iki Ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahlarına olumlu katkılar sağlayarak, Ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurları ile en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
İran, Türkiye, Süleyman Elban, Ağrı
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