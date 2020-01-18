ALTAV üyesi Topçu:

Kuzey Avrupa'nın en büyük ve prestijli fuarı Matka Nordic'den bildiren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, "2020 yılında Finlandiya'dan ülkemize gelecek turist sayısı yüzde 10-15 artacak" dedi.



Finlandiya'nın başkenti 1 buçuk milyon nüfuslu Helsinki'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı Matka Nordic Travel Fair'da Alanya tanıtımı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından yapıldı. Alanya tanıtım çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 metrekarelik standında yürütüldü. Bakanlığın standında Alanya ve Kilit Group temsil edildi. 2019 yılında 60 binin üzerinde ziyaretçisi olan organizasyon Kuzey Avrupa'da düzenlenen en büyük ve prestijli fuar olma özelliğini taşıyor. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, en dikkat çekici temalardan birinin son yıllarda gündemde olan ve sürdürülebilir turizmin ana başlığı haline gelen çevre bilincinin ve gidilen destinasyonlarda da sorgulanmaya başlamasının altını çizdi. Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, atık miktarının düşürülmesi ve geri dönüşümün arttırılması ana başlıklarının ön plana çıktığını söyleyen Topçu, "Finlandiya'da atıkların yüzde 99 gibi çok büyük bir oranı geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Hatta fuar yetkilileri 'Şişe suyu almayın, şişenizi alın ve musluklardan güvenerek doldurup içebilirsiniz' ana fikrinden yola çıkarak boş şişe satışı yaparak musluk suyu kullanımına teşvik ediyorlar" dedi.



"Finnair daha çok uçacak"



Açıklamasının devamında genel ve rakamsal bilgiler veren Topçu, "Nazar, Apollo ve Matkavekka fuara katılım sağlıyorlar. Pazarın ana oyuncuları Aurinkomatkat, Detur ve Tjareborg ise katılmamayı tercih etmişler. Bunun açıklamasını da maliyetlerin artışı ve satışların artık online olarak daha fazla gerçekleşmesini gösteriyorlar. Pegasus, Helsinki'den İstanbul'a ve Konya'ya, Sun Express Helsinki'den Antalya'ya uçuş planlamış durumda. Finnair geçen seneki programına devam ediyor. Ağırlıklı Gazipaşa Alanya Havalimanı'nı (GZP) kullanan Finnair bu sene uçuş günlerini aynı tutmasına karşılık yaz uçuşlarına erken başlayıp geç bitirecek olması sebebiyle geçen senenin az da olsa üstünde bir yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyor. Finlandiya'nın Türkiye'ye gönderdiği turist sayısı 2014 yılında en üst seviyeye ulaşmış fakat sonrasında diğer kuzey ülke pazarları gibi bir daralmaya gitmiş. Yükselme, yıllara göre olsa da yavaş ilerlemekte olup 2020 yılı öngörüleri yüzde 10-15 artış şeklinde. Bu dönem içindeki en sevindirici gelişme Finnair'in kışın operasyonlarına devam etmesi ve GZP'yi kullanması olarak görülüyor. Firma 2020-21 kış ayları içinde programına devam edecek. 2019 yaz döneminde 1 Nisan- 31 Ekim arasında Finlandiya'da tatil satın alan kişi sayısı 483 bin 928 olmuş. Türkiye bu rakamdan aldığı payla Yunanistan ve İspanya'nın ardından 3. sırada yer buluyor. Finlandiya'dan ülkemize gelen turist sayısı 2019 Ocak-Kasım döneminde 131 bin 500 olarak açıklandı. Finlandiyalı misafirler şehir içini tercih ediyor ve konaklama tesislerinin konforu onlar için önem taşıyor. Özellikle sosyal ve yazılı medyada siyasi sebeplerden dolayı oluşmuş olumsuz yargı halen devam ediyor ve daha da ötesi Türkiye'nin her an savaşa girme potansiyeli olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Tüm İskandinav ülkelerinde olduğu gibi çevreye yaklaşımları hassas. Bu hassasiyeti gittikleri destinasyonlarda da aramaya başlamışlar ve kaldıkları oteli seçerken dahi buna özen gösteriyorlar. Halen fiyat rekabeti, diğer destinasyonlara göre en büyük kozumuz. Sosyal medya son derece yaygın. Özellikle gençler ki bizim gelecekte potansiyel misafir adaylarımız. Operasyonlarının büyük bölümünü Alanya'ya yapan operatörlerle temaslarda bulunduk ve sosyal medya fenomenlerini ve basın mensuplarını Alanya'da ağırlamak için görüşmeler yaptık" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA