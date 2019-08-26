Son Dakika Haberleri: Altay: 2-2
Son Dakika Spor Haber

Altay: 2-2

1 saat önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet YumakİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk.

Altay: 2-2, System.String[]

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz
ALTAY: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)
GOLLER: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)
SARI KARTLAR: Muhsin Yıldırım, Wellington, Muhammed Demirci (İstanbulspor) - Gençer Cansever, Tavares (Altay)

TFF Birinci Lig'de 2'nci haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.


Muhsin Yıldırım, Özgüç Türkalp, Wellington, Esenyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:16 Kaynak: DHA
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