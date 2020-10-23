Altay'a çifte müjde

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde aldığı 2-1'lik Altınordu mağlubiyetinin yaralarını pazar günü evinde Giresunspor'u yenerek sarmak isteyen Altay'a iki sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlı takımda son 2 maçta forma giyemeyen sol kanat Ziya Alkurt ile Altınordu derbisinde kadroda yer almayan Hollandalı forvet Kappel iyileşti. Takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcunun pazar günü maç kadrosuna alınması bekleniyor.

İzmir temsilcisinde teknik direktör Yücel İldiz ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 futbolcu Giresunspor karşısında görev alamayacak. Bugün yeniden teste girecek siyah-beyazlı takımda yeni pozitif vakaların çıkmasından endişe ediliyor. Ligde 10 puanla 8'inci sırada yer alan Altay, bir basamak üstündeki 11 puanlı Karadeniz ekibini yenerek ilk 6 yarışına tutunmayı hedefliyor.