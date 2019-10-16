Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...
Son Dakika Spor Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...

Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...

2 saat önce

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe..., System.String[]

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.


Altay Bayındır, 21 yaşında olmasına rağmen kalede kendinden emin bir görüntü çizmesi ve ayaklarına olan hakimiyeti ile şimdiden Fenerbahçe taraftarının gözdesi konumuna geldi. Teknik direktör Ersun Yanal da öve öve bitiremediği futbolcu için, "21 yaşında ancak 40 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip" açıklamasını yapmıştı.


Fenerbahçe'nın kalesini devralan genç file bekçisi Altay Bayındır, yavaş yavaş Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı…


Bunlardan ilki de Schalke oldu. Alman ekibinin; Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG, Chelsea ve Tottenham'ın izlediği kalecisi Nubel'i kaybetme ihtimaline karşılık bir süredir Altay'ı takip ettiği bildirildi.


Bundesliga ekibinin Altay'la ilgili tüm bilgilerini Türkiye'de yaşayan scout üzerinden değerlendirdiği öğrenildi.


Schalke'nin Nubel'i kaybetmesi durumunda Altay Bayındır'ın transferi için devreye girebileceği belirtildi.Altay'a Fransa Ligi takımlarından Rennes'in de bir ilgisinin olduğu iddia edildi.


Altay Bayındır Fenerbahçe forması ile bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.


Genç file bekçisi Galatasaray ve Gazişehir maçlarında kalesini gole kapadı.

Ankaragücü, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı
Volkan Demirel, Aston Martin'i ile bakışları üstüne topladı Annesine söz veren Mesut Özil Fenerbahçe yolunda Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]