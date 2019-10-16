Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Altay Bayındır, 21 yaşında olmasına rağmen kalede kendinden emin bir görüntü çizmesi ve ayaklarına olan hakimiyeti ile şimdiden Fenerbahçe taraftarının gözdesi konumuna geldi. Teknik direktör Ersun Yanal da öve öve bitiremediği futbolcu için, "21 yaşında ancak 40 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip" açıklamasını yapmıştı.



Fenerbahçe'nın kalesini devralan genç file bekçisi Altay Bayındır, yavaş yavaş Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı…



Bunlardan ilki de Schalke oldu. Alman ekibinin; Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG, Chelsea ve Tottenham'ın izlediği kalecisi Nubel'i kaybetme ihtimaline karşılık bir süredir Altay'ı takip ettiği bildirildi.



Bundesliga ekibinin Altay'la ilgili tüm bilgilerini Türkiye'de yaşayan scout üzerinden değerlendirdiği öğrenildi.



Schalke'nin Nubel'i kaybetmesi durumunda Altay Bayındır'ın transferi için devreye girebileceği belirtildi.Altay'a Fransa Ligi takımlarından Rennes'in de bir ilgisinin olduğu iddia edildi.



Altay Bayındır Fenerbahçe forması ile bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.



Genç file bekçisi Galatasaray ve Gazişehir maçlarında kalesini gole kapadı.