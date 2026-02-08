Altay, Bornova 1877'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay, Bornova 1877'yi 3-0 Mağlup Etti

Altay, Bornova 1877\'yi 3-0 Mağlup Etti
08.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de Altay, Bornova 1877'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sonlandırdı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Aykut Sergin, Mevlüt Bozok, Harun Dayan

ALTAY: Semih - Mert, Hikmet, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 87 Sani), Ege (Dk. 73 İsa), Emre, Mehmet Nur (Dk. 78 Caner), İbrahim (Dk. 78 Yunus Efe), Ünal Alihan (Dk. 87 Onur)

BORNOVA 1877: Mert - Baran Kırmacı (Dk. 59 Baran Ekiz), Ertuğrul (Dk. 87 Çağan), Recep Kerem, Alper, Mete, Serkan (Dk. 87 Ege), Arda Furkan Abbak, Boran (Dk. 46 Arda), Enver (Dk. 76 Mehmet Anıl), Abdulkadir

GOLLER: Dk. 62 Mehmet Nur, Dk. 81 Caner, Dk. 85 Ünal Alihan (Altay)

SARI KARTLAR: Sefa, İsa (Altay), Alper (Bornova 1877)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 20'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Bornova 1877'yi maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Mehmet Nur, Caner ve Ünal Alihan attı. Bu sonuçla Altay 18 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bornova ekibi 18 puanda kaldı.

12'nci dakikada soldan Özgür'ün taç atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafayla sektirdiği topu Ünal Alihan kafayla kaleye gönderdi, kaleci Mert uzanarak golü önledi.

27'nci dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Özgür kaleyi düşündü, Bornova kalecisi Mert topu son anda kornere tokatladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı taç atışında Ceyhun'un kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Mehmet Nur, altıpasın biraz gerisinden dönerek yerden bir vuruşla kaleci Mert'i avladı: 1-0.

76'ncı dakikada Bornova 1877, mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahasının sağında Arda'nın defanstan önce ayak koyduğu topla altıpas önünde buluşan Anıl, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

81'inci dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Caner, ceza sahasında önünde seken topa sert vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

85'inci dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelen ortada Ünal Alihan, altıpasın önünde topa ayak koyarak ağları sarstı: 3-0.

Altay maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Bornova 1877'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor Taşların arasından fışkırdı Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar

19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
17:25
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:02:50. #7.11#
SON DAKİKA: Altay, Bornova 1877'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.