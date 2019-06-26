Altay'da Mehmet Erdem atağı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Gençlerbirliği'nden ayrılan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve orta saha Bekir Yılmaz'la temaslarını sürdürürken, bu sezon Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Gaziantep Gazişehir'in sol beki Mehmet Erdem Uğurlu'yu da listesine aldı. Gazişehir'le yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edilirken, Mehmet Erdem'in de İzmir'e gelmek istediği vurgulandı. Futbol yaşamına 2007-2008 sezonunda Keçirörengücü'nde başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Bakspor, Ankaragücü ve Göztepe'de de oynadı. Geçen sezon Gazişehir'de 23 maça çıkan Mehmet Erdem Uğurlu 1 gol attı. Mehmet Erdem, 2014-2015'te forma giydiği Göztepe'de de 2'nci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

- İzmir