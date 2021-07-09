Altay ile kripto para borsası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Altay Spor Kulübü ile kripto para borsası ICRYPEX arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İzmir'de gerçekleştirilen imza töreninde yapılan açıklamalarda, 2021-2022 sezonunda Altay'ın tüm maçlarında ICRYPEX'in forma kol sponsoru olarak yer alacağı belirtildi.

Sponsorluk anlaşması imza törenine Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer katıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Ekmekçioğlu, "Altay ailesi olarak bu anlaşmadan büyük mutluluk duyduk. Bu imzanın güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de vereceğimiz mücadelede yanımızda olacak tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu bir sponsorluk anlaşması ancak ilklerin takımı Büyük Altay, ICRYPEX ile kurduğu paydaşlıkla yatırım dünyasının yükselen değeri Fan Token projelerine ilerleyen süreçte bir yenisini ekleyecek" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN SPOR KULÜPLERİNİN VE SPORCULARININ DESTEKÇİSİYİZ."

Türk sporunda büyük başarılara imza atmış önemli kulüple yan yana geldikleri için mutlu olduklarını belirten Gökalp İçer, " Türkiye'de futbolun oynanmaya başladığı tarihlerden itibaren birikimiyle adından söz ettiren Altay'ın bu yıl Süper Lig'e tekrar yükselmesini büyük bir sevinçle karşıladık. ICRYPEX olarak bu süreçte desteğimizle Altay'ın yanında olmak istedik. Bu vesileyle birlikteliğimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Zorlu müsabakalara sahne olacak 2021-2022 sezonunun taraftara ve tüm camiaya başarılar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk sporuna destek olmaya devam edeceklerini aktaran Ezgi İçer, "ICRYPEX olarak imza attığımız sponsorluklarla daima faydalı ve yenilikçi bir süreç izliyoruz. Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı ve Fenerbahçe Engelli Yıldızlar sponsorluklarına Altay'ı da ekleyerek Türk sporuna güç katmaya devam ediyoruz" dedi.