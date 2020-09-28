TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. İzmir ekibinin yeni transferlerinden Erhan Çelenk, Altay formasıyla ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı. Altay'ın son transferi Adrien Regattin, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girip ilk defa görev aldı.

Galibiyetle tanışan teknik direktör Yücel İldiz, "İlk 2 haftada alınan skorlar oyuncularımızda ve camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyun ve skorlarla göreceğiz. Disiplin içerisinde olumlu bir oyunla 3 puan almak güzeldi. Kadromuzda 17-18 tane yeni oyuncumuz var, çok yeni bir takımız. Daha katedecek çok yolumuz var. Kadro yapılanması kolay değil. Çok yabancı oyuncumuz olduğu için kontenjan sorunu var" dedi.

9 YIL SONRA 6-0'LIK ZAFER

Altay, 2'nci Lig'de 1 Ekim 2011'de evinde Kocaelispor'u 6-0 mağlup ettikten 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1'inci Lig'de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı. İzmir temsilcisi 29 Nisan 2017'de 3'üncü Lig'de iç sahada Beylerbeyi'ni 6-1 yenmiş, 23 Eylül 2017'de ise 2'nci Lig'de deplasmanda Nazilli Belediyespor'u yine 6-1'lik skorla dize getirmişti. Öte yandan sözleşmesi feshedilen Turgut Doğan Şahin'in Ümraniyespor'la söz kestiği öğrenildi. Sözleşmesi daha önce feshedilen Timur ise 2'nci Lig'den Eyüpspor'la anlaştı.