Altay, sezonu kazanarak kapattı - Son Dakika

Altay, sezonu kazanarak kapattı

Altay, TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın play-off sıralamasında yer bulamadı.

Altay, TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın play-off sıralamasında yer bulamadı. Siyah-beyazlılar ligi 54 puanla 7. sırada tamamladı.

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Altay, TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanında ter döktü. Maça etkili başlayan siyah beyazlılar, 27. dakikada rekortmen golcüsü Paixao ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakikada sonra Del Valle, Altay kalecisi Cihan Topaloğlu'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Del Valle'nin vuruşunda kaleci Cihan Topaloğlu penaltıyı kurtarmayı başardı. Maçın 32. dakikasında Altay, Özgür Özkaya'nın ceza sahası dışın sol çaprazından attığı golle 2-0 öne geçti. 73. dakikada kontra atağa çıkan Giresunspor'da Saruhan Bolat'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahası içine topla birlikte giren Del Valle, farkı 1'e indirse de maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Altay, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.

Altay'ın 2019-2020 sezonu karnesi

Ligin son maçında Giresun deplasmanında 3 puanla dönen Altay, kazanmasına rağmen play-off sıralamasında kendine yer bulamadı. Fatih Karagümrük'ün sahasında Adanaspor'u 3-0 mağlup etmesiyle beraber siyah beyazlılar, 6. sıraya yükselemedi. Ligde 34 hafta sonunda 54 puana ulaşan İzmir ekibi, sezonu 7. sırada kapattı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Altay, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. İç saha maçlarındaysa 10 galibiyet, 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de sahasından puansız ayrıldı. İzmir ekibi bu maçlarda 13 gol yerken, 21 kez de gol sevinci yaşadı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

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