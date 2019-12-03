Son Dakika Haberleri: Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu
Son Dakika Spor Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu - Son Dakika Spor

Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın oynanacak Altay-Trabzonspor maçı öncesinde her iki takımda forma giyen eski oyuncular, İzmir'de bir araya geldi.

Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın oynanacak Altay- Trabzonspor maçı öncesinde her iki takımda forma giyen eski oyuncular, İzmir'de bir araya geldi.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki buluşmaya Lemi Çelik, Orhan Üstündağ, Ümit İnal, Gökhan Ersoy, Mehmet Zengin, Müfit İkizoğlu, Tahir Karapınar ve Altay Dağdelen gibi isimler katıldı.

Futbolculuk hayatında Altay ile Trabzonspor formaları giyen ve şubat ayında vefat eden Turgut Uçar'ın anısına pankart açıldı. Etkinlikte Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar da yer aldı.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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