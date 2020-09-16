Alternatif Bank'tan engelsiz bankacılığın örnek kurumu olma sözü - Son Dakika

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Alternatif Bank'ı 5 yıl içerisinde engelsiz bankacılığın örnek kurumu yapacağımıza söz veriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sadece bir başlangıç. Engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olabilmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Gür, Alternatif Bank'ın geliştirdiği "Engelsiz Bankacılık" uygulamasına ilişkin video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Alternatif Bank'ın son birkaç yıldır dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalarla bankayı adım adım yeni bir kültüre dönüştürdüklerini kaydetti.

Bunu yaparken odaklarına insanı aldıklarını ifade eden Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz pandemi gibi olağanüstü dönemden geçerken sağlığımızı korumak adına belli konularda kısıtlanıyoruz. Biliyoruz ki salgın gibi dönemlerde en çok engelliler etkileniyor. Tedbirler onlar için zorlayıcı oluyor. Toplum sağlığını koruma odaklı bile olsa alınan önlemler zaman zaman engelsiz bireylere ağır gelebiliyor. Halbuki engelliler her dönemde çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Engelsiz Bankacılık dediğimiz zaman tüm hizmetlerimizin herkes tarafından kolaylıkla kullanılmasını anlıyoruz. Türkiye'de milyonlarca engelli birey var. Uzmanlar engelli sayımızın 5 milyonun altında olmadığını belirtiyor. Bu bireyler gerek çalışma hayatı gerek günlük yaşamın temel bileşenlerine ulaşmakta zorluk çekiyor."

Gür, kendi ihtiyaçlarını karşılayarak hayatın bir parçası olmanın engelli olsun olmasın her vatandaşın hakkı olduğuna işaret ederek, aynı hakkın, bankacılık hizmetleri için de geçerli olduğunu vurguladı.

Eşitlilik yaklaşımının bir yansıması olarak bankacılık hizmetlerini herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inandıklarını aktaran Gür, Alternatif Bank'ın iş yapış kültürünü bu yönde dönüştürdüklerini söyledi.

Gür, çalışmalara öncelikle dilde kullandıkları yanlış ifadeleri değiştirmekle başladıklarını, banka içi eğitim ve etkinliklerle yaygınlaştırdıklarını, daha sonra oluşturdukları danışma kurulunun genel müdürlük ve şubeleri ziyaret ettiğini, telefon ve dijital hizmet kanallarında oldukça önemli tespitlerde bulunduğunu dile getirdi.

Rampa açısı, hissedilir zemin, elektrik düğmelerinin yerleri, kapıların açılış yönü gibi daha birçok şeyde farkındalıklarını artırmak, bakış açılarını değiştirmek gerektiğini gördüklerini aktaran Gür, "Bankamız çalışanlarının, ailelerinin, paydaşlarımızın bilinçlenmesi, kendi çevrelerinde konuya önem ve özen göstermeleri en büyük kazancımız olacak. Yol haritamızda kamuoyunda bilinirlik ve iletişim kampanyalarının yanı sıra bu yıl başlattığımız erişebilirlik hackathonunu daha geniş çerçeveye yayarak geleneksel hale getirmek de yer alıyor." diye konuştu.

Engelli bireylere yönelik kredi paketi

Gür, Mart 2019-Mart 2020 dönemini kapsayan önemli bir araştırma geliştirdiklerini belirterek, sosyal medyada engelliler hakkında yapılan paylaşımları taradıklarını, 2 milyon içeriği incelediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Buna göre engellilerin ağırlıkla emeklilik, eğitim-sınavlar, istihdam, çalışma hayatı, ulaşım ve erişilebilirlik gibi konularda sorunlar yaşadıklarını gördük. Bankacılık hizmetleri özelinde yapılan paylaşımlara baktığımızda ise yüzde 17'sinin fiziksel erişimde, yüzde 62'sinin de başta kredi olmak üzere bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanma noktasında sıkıntılı olduğunu tespit ettik. Bu veriler ışığında erişilebilirlik çalışmalarımızın yanında ürün geliştirmeye de odaklanarak engelli bireylere yönelik 50 bin TL'ye kadar yüzde 1,10 faiz oranı ve 24 aya kadar vade imkanı sunan kredi paketimizi oluşturduk. Diliyoruz ki attığımız adımlar sektörümüze, kurumlara, belediyelere yansır, çoğalır ve ülkemiz engelli yaşamı için örnek bir ülke olur."

Kaan Gür, Alternatif Bank'ı 5 yıl içerisinde engelsiz bankacılığın örnek kurumu yapacaklarına söz vererek, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu, engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olabilmeyi arzu ettiklerini söyledi.

"Hedefimiz yasal zorunlulukların üzerinde engelli istihdamını sağlamak"

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ise engelsiz banka hedefi doğrultusunda çalışmalara öncelikle kendi çalışanlarından başladıklarını belirtti.

Hizmet kanallarının erişilebilirliğini sağlarken çalışanların da farkındalık ve bilgi seviyesini geliştirmenin çok önemli olduğunu ifade eden Firuzbay, şunları kaydetti:

"Zira bir kişinin farkındalığının artmasının ve bilinçlenmesinin domino etkisi yaratarak çok daha büyük halkaları etkileyeceğine inanıyoruz. Aldığımız eğitimlerde de bunu yakından deneyimleme fırsatını yakaladık. Danışma kurulumuzun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve en doğru iletişim tekniklerine dair çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenledik. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında sınıf içi eğitimler, toplantı ve atölye çalışmalarıyla çalışanlarımızı farklı engelli grupları konusunda bilgilendirerek, kapsayıcı uygulamalar geliştirmek üzere buluşmalar düzenledik. Kurum içinde oluşturduğumuz farkındalığın sürekliliğini sağlamak amacıyla oryantasyon programımıza bu konuda özel modüller ekledik. Önümüzdeki dönem aksiyon planımızda gerek mevcut gerekse aramıza yeni katılacak çalışanlarımız için hak temelli hizmet anlayışımızı ortaya koyan yeni eğitim içeriklerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi bulunuyor."

Engelli istihdamı açısından bakıldığında, bankanın yasal düzenlemelerle belirlenen kotayı karşıladığını aktaran Firuzbay, "Bununla birlikte hedefimiz ihtiyaçlar ölçüsünde yasal zorunlulukların üzerinde engelli istihdamını sağlamak, staj süreçlerimize engelli öğrencileri dahil etmek. Aynı zamanda Müşteri İletişim Merkezi'nde işaret dili bilen ve tüm hizmet kanallarına merkezi şekilde destek verebilecek Erişilebilir İletişim Uzmanı istihdam etmek." ifadelerini kullandı.

"Son 3 yılda şubelerimizin yüzde 80'den fazlasını yeniledik"

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu da bankanın fiziki ve dijital hizmet kanallarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Banka olarak, marka dönüşümüzle birlikte müşterilerimize dönük yüzümüz olan şubelerimizde müşteri deneyimini artıracak düzenlemeleri yapmaya başlamıştık. Hatta son 3 yılda şubelerimizin yüzde 80'den fazlasını yeniledik. Danışma kurulumuzun yönlendirmeleriyle hazırladığımız ve şubelerimizde erişilebilirlik ölçütlerinin değerlendirilmesini sağlayan kılavuzumuzla yapılması gereken ek düzenlemeleri hayata geçirmeye başladık. Bu doğrultuda bir zaman planı oluşturduk ve uygulamaya geçtik. Bugün şubelerimizin tümünde erişilebilirlik düzenlemeleri anlamında önemli yol kat etmiş durumdayız."

Beyzadeoğlu, rampa yapımı mümkün olmayan çok basamaklı merdivenle giriş yapılan 3 şubede asansör sistemi ile erişilebilirlik sorununu çözdüklerini belirterek, "Girişi sokak seviyesinde olmayan diğer şubelerimizde ise doğru eğime sahip rampalar kurduk. Yine şubelerimizin tamamına sesli uyarı sistemleri taktık. Ayrıca işitme engelliler için indüksiyon döngü sistemine (konuşan ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri ortadan kaldıran bir sistem) geçtik. Yeni Genel Müdürlük Binamız ise zaten engellilere uygun inşa edilmişti. Bazı küçük düzenlemelerle ideale çok yakın bir hale dönüştü." diye konuştu.

Dijital kanallarda "Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları" hazırladıklarını ve gerekli düzenlemeleri yapmaya başladıklarını bildiren Beyzadeoğlu, "Bu kanallarımızdaki erişilebilirlik iyileştirmelerini önümüzdeki senenin ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca engellilerin daha iyi bir bankacılık hizmeti almasına katkı sunacak projelerin geliştirilmesi için sürece gençleri de dahil ettik. Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle birlikte şubat ayında erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla, 'Engelsiz Bankacılık' temalı bir hackathon düzenledik. Bankamız hizmet kanallarına erişimde engelli gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirmelerini istedik. Bu konuda 36 kişiden oluşan 9 ekip proje fikirleri geliştirdi. Gençlerin yaklaşımları ve geliştirdikleri projeler gerçekçi yönleri olması açısından da çok kıymetliydi. Bu projelerden 4'ünü hayata geçirmek üzere planımıza aldık." şeklinde konuştu.

Bu arada, toplantıya, Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu Üyeleri Süleyman Akbulut, Hakan Özgül, Duygu Kayaman, Prof. Dr. Kenan Çayır ve Doç Dr. Itır Erhart da katıldı.