Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar - Son Dakika Spor

Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar

6 saat önce

- Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar Antalyaspor iki günde bir çalışmalarına ara vermiyor Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige ara verilmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor.

- Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar

Antalyaspor iki günde bir çalışmalarına ara vermiyor

ANTALYA - Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige ara verilmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor. Kırmızı-beyazlılar, telekonferans yöntemiyle hazırlıklarını evde sürdürüyor.

Antalyasporlu futbolcular, kendilerine teknik ekip tarafından verilen özel programları her gün uygularken, iki günde bir gerçekleştirilen telekonferans ile bir araya gelerek, hem takım olgusunu yaşamaya devam ediyor, hem de eş zamanlı olarak teknik ekip tarafından son durumları takip altında tutuluyor.

6 farklı şehir, bir ülkeden bağlanıyorlar

Bugün gerçekleştirilen antrenmana Hakan Özmert Sakarya'dan, Charles Silva Brezilya'dan, Ferhat Kaplan Çanakkale'den, Yekta Kurtuluş İzmir'den, Veysel Sarı İstanbul'dan ve Eren Albayrak da Bursa'dan katıldı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, yarın kendilerine verilen programa göre bireysel antrenmanlarına devam edecek, 28 Mart Cumartesi günü yeniden tele konferans antrenmanı ile bir arada çalışacak.

Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar

Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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