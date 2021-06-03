Üye Girişi
ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli" - Son Dakika

ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli"

03.06.2021 22:03
ALTİD Başkanı Sili:

ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli" TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi için PCR testlerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli"

ANTALYA - TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi için PCR testlerinin son derece önemli olduğunu söyledi. Şili, KDV indirimi ile ilgili de, "Bu süreçte tabii devletimizin yaptığı çaba ve desteklerin yanı sıra tüm tesisler adına mal sahiplerinin elini taşın altına koyması gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme aşamasına geçildi. Bu kapsamında ülke girişlerinde uygulanan PCR testi, KDV indirimi ve kira stopajlarıyla ilgili atılan önemli adımlar hakkında Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, açıklama yaptı.

"Hem yüksek PCR maliyeti düştü hem de ülkeye pozitif vaka girişi önlendi"

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte PCR testi ile ilgili bir açıklık geldiğini aktaran Sili, "Bugüne kadar birçok ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde PCR uygulaması vardı ama nisan ayında yapılan bir açıklamayla 15 ülkeden PCR istenmeyecekti. Ama bu ay itibariyle 3 kademe söz konusu oldu. Birinci kademede bir takım ülkeler hem PCR hem de karantina zorunluğuna tabilerken, bazı ülkeler ise sadece PCR testiyle giriş yapmaktalar. Genel olarak kaynak pazarlarımızı değerlendirdiğimizde aşı olmuş veya daha önce hastalığı geçirmiş kişiler, belgesi olmak kaydıyla Türkiye'ye girişlerde PCR zorunluğundan muaflar. Ancak belgelendirilmemesi durumunda arzu ederlerse PCR, olmadı negatif antijen testi kabulü söz konusu. Tabii bu konu biraz rahatlık getirdi. Bize kaynak pazarlardan gelecek insanların yüksek PCR maliyetlerini önüne geçmek adına bir diğer taraftan tabii her ülkenin girişlerinde bir kontrolün yapılıyor olması bu noktada, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bizlerin de sağlığı anlamında son derece önemliydi. Yapılan çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

"Mal sahipleri elini taşın altına koymalı"

Açıklanan KDV indirimi ve kira stopajlarıyla ilgili de konuşan Sili, "KDV indirimi birçok sektörde olduğu gibi turizmde de yüzde bir oranından, haziran sonuna kadar açıklanmıştı. Ama temmuz sonuna kadar devam edeceğiyle ilgili çalışma yapıldı. Bu çalışma hem kiralık tesisler anlamında hem de esnaf adına kira stopajlarının yüzde 20'lerden 10'lara çekildiği konusunun devamı temmuz sonuna kadar netleştirildi. Bunlarda olumlu gelişmeler. Bu süreçte tabi devletimizin yaptığı çaba desteklerin yanı sıra tüm tesisler adına mal sahiplerinin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Çünkü görülen o ki 2021 sezonu bir tık daha iyi olacak geçen seneden ama bu işin toparlanması daha önceki krizden daha zor olacak. Daha önceki krizlerden Türkiye özelindeydi ama şimdi dünya genelinde ciddi bir kriz var. Dolasıyla toparlanmamız birkaç seneyi alacak. Bu noktada herkesin bir dayanışma içerisinde olması gerekmektedir" diye konuştu.

ALTİD Başkanı Sili: PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli
ALTİD Başkanı Sili: PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli
ALTİD Başkanı Sili: PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli
ALTİD Başkanı Sili: PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli

Burhan Sili, PCR Testi, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALTİD Başkanı Sili: 'PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi         
21:49
Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar         
21:41
Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek         
21:20
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor         
20:00
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor         
18:45
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor         
18:13
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 22:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement