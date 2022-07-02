Altıeylül Belediyesi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

02.07.2022 16:36
Altıeylül Belediyesi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçe Belediyesi, kırsal Nergiz Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçe Belediyesi, kırsal Nergiz Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Mahallede yaklaşık 100 dönümden oluşan arazide faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekinezya, bilyalı kekik, melisa, aynısefa, sivri kekik, ölmez çiçek, lavanta, biberiye, Anadolu adaçayı ve mercanköşk gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra buğday gibi tahıl ürünleri ile çeşitli meyveleri de bu arazide yetiştirerek tarımsal üretime destek oluyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bilinçli tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Altıeylül'de bulunan çiftçilere yönelik tarımsal destek ve bilgilendirme faaliyetlerini de yürüten Altıeylül Belediyesi, Nergiz Mahallesi'nde bulunan arazi üzerinde de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirerek vatandaşların da istifade edebileceği çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Lavanta bahçemiz artık yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Yaptığımız düzenlemelerle böylesine bir güzelliği ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah çok yakında burada hemşehrilerimizi ağırlayacak, birbirinden güzel etkinliklerle bir arada olacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altıeylül Belediyesi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor - Son Dakika

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