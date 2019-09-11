Son Dakika Haberleri: Altıeylül güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
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Altıeylül güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

1 saat önce

Balıkesir'de 6 Eylül kurtuluş günü çerçevesinde 20 yıl önce yapılan yağlı güreşler yeniden başladı.

Altıeylül güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu, System.String[]

Balıkesir'de 6 Eylül kurtuluş günü çerçevesinde 20 yıl önce yapılan yağlı güreşler yeniden başladı. Güreşlerin finalinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.


Altıeylül Belediyesi tarafından kurtuluş haftası münasebetiyle Balıklı Mahallesi'nde yağlı güreş düzenlendi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şenliğin dolu dolu geçtiğini ifade etti ve Altıeylül Güreşleri'nin yeniden yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avcı, yol koşusunda hayatını kaybeden J. Binbaşı Ali Demir için üzüntüsünü dile getirdi. Maksatlarının ata sporuna sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu belirten Başkan Avcı, "Kurtuluş etkinliklerimizde öncelikle İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi açılışını ve aynı akşam geleneksel toplu sünnet cemiyetimizi yaptık. Ardından Çocuk Atletizm Şenliği ve 11. İsmail Akçay Yol Koşusu 'nu gerçekleştirdik. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerimizin yeniden yapılacağı sözünü vermiştik. Bu sözü yerine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Geçmişte yapılıp kesintiye uğrayan Altıeylül Güreşleri için 'Bismillah' dedik. Ata sporumuzu gençlerimize özendirmek, onları kendi öz değerlerine yöneltmek gayesiyle Altıeylül Belediyesi olarak elimizden geleni sarf ediyoruz. Balıklı er meydanı dolmuş. Hanım kardeşlerimiz de bu etkinliğe ilgi gösterip iştirak etmişler, bunun için sevinçliyim. Biliyorsunuz Kurtdere bizim ciddi olarak markamız. Bizler de Kurtdere Güreşlerinin altını doldurmak adına diğer belediyeler olarak katkı sunmalıyız. Balıklı 'da güreşe meraklı çok sayıda gencimiz var. Yağlı güreş organizasyonları yaparak, bu spora meraklı gençlerimize olanak tanımalıyız. Gençlerimizin önünü açarak, inşallah önümüzdeki süreçte başpehlivanlığa oynayan fazla sayıda genç yetiştirmek en büyük amacımız. Güreşleri destekleyen belediyeler olarak, Kurtdere Güreşleri şemsiyesi altında yerimizi alıyoruz. Biz yağlı güreşlere sahip çıkarak Kurtdere'yi Türkiye'nin bir numarası haline getirebiliriz. Türk milletinde pehlivan iki yerde olur. Bir er meydanında, bir de cihat meydanında. Er meydanındaki pehlivanlarımıza sağlıklı kazasız belasız bir güreş dilerken, Afrin'de, İdlip'de, Kuzey Irak'ta bu milletin namusunu korumak için görev yapan Mehmetçiğimize de kolaylıklar dilerim" şeklinde konuştu.


41 başpehlivanın kol bağladığı Altıeylül Güreşleri finalinde Ali Gürbüz ve Ali Yanatma karşı karşıya geldi. Finalde üstünlük sağlayan Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Güreşlere Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Susurluk Belediye Başkanı Nuretttin Güney, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Ali Gürbüz, Balıkesir, Altıeylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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