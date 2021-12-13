Altın Bilezik iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen firmaları ile iş arayan vatandaşlar arsında aracılık yapan Altın Bilezik Proje Ofisi otomotiv sektöründe hizmet veren TİRSAN için toplu iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Altın Bilezik projesi kapsamında firmadan gelen talep doğrultusunda düzenlenen iş görüşmesinde yazılı ve sözlü mülakat gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan mülakata, Altın Bilezik'te kayıtlı ve firmanın belirlediği nitelikleri taşıyan 1600 Bornovalı davet edildi. Mülakatlar sonucunda olumlu dönüş yapılan kişiler 2. Görüşme için firmaya davet edildi.

Altın Bilezik İstihdam Merkezi'nin iş arayanlar kadar işverenlerin de başvurduğu bir adres olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında yüksek işsizlik oranları geliyor. Altın Bilezik Projesi ile iş arayan Bornovalıları ve işverenleri bir araya getirerek üzerimize düşeni yapıyoruz. Ayrıca merkezimizde düzenlediğimiz eğitimler ve yaptığımız işbirlikleri ile istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.

Belediyeye teşekkür

İstihdam projeleri kapsamında yeni çalışma arkadaşları almayı amaçladıklarını söyleyen Tirsan Kardan İnsan Kaynakları Şefi Sevin Gürbulut, "Bornova Belediyesi'nin Altın Bilezik uygulaması ile çok yönlü personel alımı yapmayı amaçlıyoruz. Bize işe alım konusunda destek olan, iş arayan elemanlarla biraya geçekleştiren Bornova Belediyesi'ne böyle bir uygulamayı hayata geçirdikleri için çok teşekkür ederiz" dedi.