ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Bu okulun cirosu yıllık 4 milyon lira

Turizmin başkenti Antalya'da Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama otelinde hem sektörün kafiliye eleman ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor hem de yıllık 4 milyon lira civarında ciro elde ediliyor.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile turizm sektörü arasında imzalanan protokol kapsamında, üç yabancı dil bilen, alanında uzman kalifiye elemanlar yetiştiriliyor.

10'uncu sınıftan itibaren Falez Uygulama Oteli'nde edindikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulan öğrenciler, öğretmenleri ve usta öğreticiler gözetiminde turizm alanında hizmet sektörünün her aşamasını öğreniyor.

Eğitimlerini sürdürürken para da kazanan öğrenciler, otelin lobisinden mutfağına, pastaneden havuz başına kadar bütün bölümlerine bakarak misafirlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor.

1984'te kurulan Türkiye'nin ilk uygulama otellerinden Falez Uygulama Oteli, sunulan kaliteli hizmetin yanında denize yakınlığı ve konumu itibarıyla da avantajlar sağlıyor. Yıllık 4 milyon lira ciro elde edilen otelde, bu yıl 5 milyon liranın üzerinde ciroya ulaşılması hedefleniyor.

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili protokol kapsamında öğrencilerin hazırlık dersi göreceğini, üç yabancı dilin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

İlk sene İngilizce, ikinci sene Rusça ve üçüncü Çince yabancı dillerinin zorunlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, yabancı dil ders saatlerinin artırıldığını ve okula öğrencilerin merkezi sınavla alınacağını ifade etti.

Yiyecek ve içecekle konaklama ve seyahat işletmeciliği olmak üzere iki alanda 180 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Çiftçi, her öğrencinin sektör tarafından yabancı dil bilgisi seviyesinde bursla ödüllendirileceğini aktardı.

"Öğrenciler, 2 bin 700 civarında ücret alacak"

Bursların, öğrenci okulu bitirinceye kadar devam edeceğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burslar, öğrencinin beceri eğitiminden alacakları ücretin dışındadır. Bir öğrenci üç yabancı dili net konuşabilirse bin 500 lira ekstra burs ücreti alabilecek işletmeden. Bunun yanında asgari ücretin yüzde 60'ını alacak. Toplam, 2 bin 700 lira civarında ücret alacak. Hem eğitimleri devam edecek hem maaşını alacak. Turizm alanında iki veya dört yıllık üniversiteye geçiş yaparsa, burada eğitim boyunca bursu devam edecektir."

Çiftçi, her yıl turizm sektörüne 180 dinamik eleman verdiklerini, sektörünün en iyi destekçisi olduklarını söyledi.

Uyguma otelinde 100 oda bulunduğunu, 240 yatak kapasitesine sahip olduklarını belirten Çiftçi, "Yıllık ciromuz 4 milyon lira civarında. Bunun 500 bin lirası sadece öğrenciye ödediğimiz ücret. Bu yıl da 5 milyon lira ciroyu aşmayı hedefliyoruz. Sadece konaklama değil, iftar, toplantı, düğün, eğlence, eğitim toplantılarına da ev sahipliği yapıyoruz. Büyük gruplara yemek çıkarıyoruz." dedi.

Öğrencilerden 16 yaşındaki Aleyna Nur Turgut, okulda konaklama, seyahat, ön büro, kat hizmetleri, mutfak ve servis hizmetlerine kadar turizm sektörünün tüm alanlarını öğrendiklerini kaydetti.

Okulun her türlü imkanı sağladığını vurgulayan Turgut, "Ailem de turizmle uğraşıyor. Rehber olup, ülkemi turistlere en iyi şekilde anlatmak istiyorum. Uygulama otelinde staj yaparak hem iş öğreniyorum hem harçlığımı kazanıyorum. Hafta sonları da iş öğreniyoruz." diye konuştu.

