Son Dakika Haberleri: Altın Kız Ayşe Begüm'e Görkemli Karşılama

Altın Kız Ayşe Begüm'e Görkemli Karşılama

1 saat önce

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un altın kız lakaplı cimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanmasının ardından ülkeye dönüşte coşkuyla karşılandı.

Altın Kız Ayşe Begüm'e Görkemli Karşılama, System.String[]


MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un altın kız lakaplı cimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanmasının ardından ülkeye dönüşte coşkuyla karşılandı. İlk kez yarıştığı senior (büyükler) kategorisinde Dünya Kupası'nda birinci olan 17 yaşındaki Ayşe Begüm, yine ülkemizin göğsünü kabarttı. Portekiz dönüşü İzmir Adnan Menderes Havaalanına gelen Ayşe Begüm Onbaşı'yı kalabalık bir topluluk karşıladı. 

Havaalanında coşkuyla karşılanan Ayşe Begüm'ü babası başta olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yöneticisi Gökmen Aytaç ve Manisalılar tebrik etti. Kısa bir açıklama yapan şampiyon sporcu, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Asıl mutluluğum ise ilk kez yarıştığım senior (büyükler) kategorisinde Dünya Kupası birincisi olarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek. Bu beni daha mutlu etti. Şampiyonluğumda emeği olan hocam Mehmet Ali Ekin ve Milli Takım Antrenörü ve Uluslararası Hakem Gencay Cüce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Başkanımız Mevlüt Aktan'a teşekkür ederim. Ayrıca karşılamaya da gelen herkese teşekkür ederim. Çok mutlu oldum" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:34 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Ayşe Begüm, Spor
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