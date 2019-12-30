Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Hedefimiz 2019'da olduğu gibi çok çalışmak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ Belediye Başkanı Balcı: 'Hedefimiz 2019'da olduğu gibi çok çalışmak' - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Hedefimiz 2019'da olduğu gibi çok çalışmak"

6 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni yılda da hedeflerinin çok çalışmak olduğunu ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı:

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni yılda da hedeflerinin çok çalışmak olduğunu ifade etti.


Altındağ Belediyesi olarak kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle, yeniliklerle dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Altındağ Belediye Asım Balcı, "Altındağ için hep birlikte bu yıl çok çalıştık, çok gayret gösterdik ama ne mutlu ki, bu yıl da hep beraber hedeflerimize ulaştık ve Altındağ'da yüzleri güldürdük. Şimdi, yeni yılı, tüm enerjimiz ve tüm heyecanımızla karşılamaya hazırız. 2020 yılında da hedefimiz 2019'da olduğu gibi çok çalışmak olacak. İnşallah 2020'de de Altındağ için önemli projeleri hayata geçireceğiz" dedi.


Kısa sürede çok önemli projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Balcı, "Bu yıl Altındağ'da yepyeni bir dönem başladı. Biz Altındağ'a 'Ankara'nın kalbi' dedik, Altındağ'ı kalpten sevdik, samimiyetimizi ortaya koyduk. Altındağlı hemşehrilerimiz de bizim muhabbetimizi karşılıksız bırakmadı, bizi bağrına bastı, sevgiyle kucakladı. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gönül belediyeciliği' dedi. Biz de Altındağ'da bunu hayata geçirdik. 2020 yılında da hemşehrilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak için bir an bile boş durmayacağız. Her yıl bir öncekinden daha fazla koşup Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Daha da hızlı gelişen Altındağ için 2020 yılının da verimli geçeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışır bir Altındağ için çıktığımız bu yolda tüm Ankaralıların yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese ailesiyle, yakınları ve sevenleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini dilerim. Yeni yılda da el ele verelim, hep birlikte; güzelliğe, huzura, kardeşliğe, barışa yürüyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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