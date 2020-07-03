Altındağ Belediyesine ait iki tesis Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlendi - Son Dakika

Altındağ Belediyesine ait iki tesis Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlendi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile aynı bölgede yapımı devam eden pazar ve spor etkinlik alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından mühürlendiğini bildirdi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile aynı bölgede yapımı devam eden pazar ve spor etkinlik alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından mühürlendiğini bildirdi.

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Başkan Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Karacaören Mahallesi sakinlerinin mühürlenmelerden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "2011 yılından beri gençlere hizmet veren belediyemize ait Karacaören Gençlik Merkezi ile yine aynı bölgede yapımı devam eden pazar ve spor etkinlik alanımız Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mühürlenme işlemini iptal edilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"9 yıldır binlerce çocuğa tamamen ücretsiz olarak hizmet veren bu tesisin mühürlenmesi Karacaören Mahallesi sakinlerini ve bizleri derinden üzmüştür. Ayrıca yine aynı bölgede Altındağlı gençlerin spor etkinliği yapabileceği, Karacaörenli hemşehrilerimizin ise haftanın bir günü pazar alışverişlerini yapabilmesi için yapılan bir diğer tesis de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmiştir."

Karacaören, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesine ait iki tesis Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlendi - Son Dakika

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