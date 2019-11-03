Son Dakika Haberleri: Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1
Son Dakika Spor Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1

Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1

7 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Elmas, Murat ŞenerAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 56 Ersel Aslıyüksek), Muhammed Mert (Dk.

Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Elmas, Murat Şener


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 56 Ersel Aslıyüksek), Muhammed Mert (Dk. 71 Berkay Samancı), Anıl Koç, Yasin Ozan (Dk. 82 Burak İnce)


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Etoga, Muhsin Yıldırım, Eslem Öztürk, Ali Eytemur, Cajic (Dk. 67 Ali Dere), Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 43 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 90 5 Allahyar Sayyadmanesh)


Goller: Dk. 59 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 67 Diouf (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Dk. 1 Cajic, Dk. 74 Oğuzhan Berber (İstanbulspor), Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 58 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 2 Okan Derici (Altınordu)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:27 
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