Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin alt ve üstyapısında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, uzun yıllardır hizmet bekleyen Yeni Mahalle sokakları, günlerce süren altyapı çalışmasının ardından sıcak asfaltla buluşturuldu. Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren esnafların, mahalle sakinlerinin ve toplu taşıma şoförlerinin yüzlerini güldüren, standardı ve konforu yüksek çalışmalar, mahallenin çehresini değiştirdi.

Yeni Mahalle'de eski sanayi bölgesi ile başlayan alt yapı çalışmalarında 326, 331, 332, 333, 334, 335'inci sokaklar, Karadeniz caddesi ve Kahraman Sağra caddesi altyapısı ve sıcak asfaltı ile yenilendi. İkinci etap altyapı çalışmalarıyla 317, 318, 319, 320'nci sokaklar ve Alparslan Türkeş caddesi, Tifli caddesi, üçüncü etap çalışmalarda ise 303, 304, 305, 307, 308'inci sokaklar ile Şehit Aydın Güler caddesi ve Sanayiciler caddesi olmak üzere 15 sokak ve 6 caddenin altyapısı sil baştan yenilenip yollar sıcak asfaltla buluşturuldu.

5 bin 434 metre yağmur suyu hattı, 4 bin 200 metre sıcak asfalt

Yeni Mahalle'yi, baştan sona kadar yenileyen çalışmalarla 5 bin 434 metre günün şartlarına ve uzun yılların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yağmur suyu hattı yapıldı, altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde ise 4 bin 200 metre sıcak asfalt döküldü.

"Şehrin altyapısını yenilemeye devam ediyoruz"

Yeni Mahalle'de yapılan altyapı çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehrimiz genelinde yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerimizi tek bir kuruş borçlanmadan, herhangi bir menkul ya da gayrı menkul satışı yapmadan, Altınordulu vatandaşlarımızın kaynaklarını faize harcamadan belediyemizin öz kaynakları ile yapıyoruz" dedi.

Sadece kent merkezinde değil, kırsal alanlarda da vatandaşların konfora ulaşması adına çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Tören, "Altınordu Belediyemiz çalışıyor, kentimiz dönüşüyor. Altınordulu vatandaşlarımızı, altyapısı ve üstyapısı ile sağlıklı yaşanılabilir modern, yarışan şehirlerle rekabet eden, çevreye ve insana saygılı model ve marka bir şehirde yaşatma kararlığımızla durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ve esnaflar ise, uzun yıllardır eksikliklerini hissettikleri alt ve üst yapı çalışmalarının hayata geçtiğini ifade ederek, Başkan Tören ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ORDU