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Altınordu'da Sefa gitti

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı.

Altınordu'da Sefa gitti, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı. 
Süper Lig'den talipleri olduğunu dile getiren deneyimli forvet tercihini bir üst ligden yana kullanacağını açıkladı. Sefa'nın Süper Lig'in yeni temsilcisi Gençlerbirliği ile temasta olduğu öğrenildi. Altınordu'ya geçen sezon Boluspor'dan transfer olan tecrübeli futbolcuya 2. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor da talip olmuştu. Sefa, İzmir temsilcisinde 29 maçta 5 gol attı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Sefa Yılmaz, Altınordu, Spor
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