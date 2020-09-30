Altınordu'da sıra Kerim ve Oğulcan'da

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da satış listesinde yer alan sağ bek Kerim Alıcı ile ön libero Oğulcan Ülgün de yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Sezon başında sağ kanat Hüseyin Atakan Üner'i 150 bin Euro'ya Beşiktaş'a satıp, son olarak 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'i 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir'e gönderen İzmir temsilcisi, şimdi de Kerim ve Oğulcan'ı isteyen kulüplerle pazarlıkları sürdürüyor. İkizi Barış Alıcı 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olup, daha önce adı Beşiktaş'la da anılan Kerim'e Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe talip olurken, Oğulcan'a ise İttifak Holding Konyaspor kanca attı. İki genç futbolcunun transfer döneminin sona ereceği 5 Ekim'e kadar Altınordu'dan ayrılması bekleniyor.

- İzmir