Altınordu'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'da Teknik Direktör Değişikliği

Altınordu\'da Teknik Direktör Değişikliği
10.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Ender Traş ile yolları ayırıp Yusuf Şimşek ile görüşmelere başladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, önceki hafta Altay'daki görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi doğrulayan ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyleyen Yusuf Şimşek, bugün İzmir'e gelerek Altınordu yönetimiyle masaya oturacağını dile getirdi. Kırmızı-lacivertlilerin son dakika pürüzü yaşanmaması halinde takımın başına Yusuf Şimşek'i getireceği ifade edildi. Altınordu'da bu sezon teknik direktör olarak Namet Ateş ve Ender Traş'tan sonra üçüncü teknik adam olarak Yusuf Şimşek'in görev alması bekleniyor.

Teknik patron Yusuf Şimşek ise bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden Altay'ın başına 4'üncü haftada geçmiş ve 1 puanla devraldığı siyah-beyazlı takımı 18'inci hafta sonunda 21 puana taşıdı. Şimşek önderliğindeki Altay 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alırken, deneyimli çalıştırıcı maç başına 1,3 puan ortalaması yakaladı. Altay'da yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle istifa eden 50 yaşındaki teknik adamın, kalan haftalarda Altınordu'yu kümede tutmak için mücadele vermesi bekleniyor. Altınordu'nun kümede kalması halinde Yusuf Şimşek'e özel prim vereceği de iddia edildi. Öte yandan Ender Traş, Altınordu'da 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgiyle 0,7 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:31:24. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.