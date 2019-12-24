Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Son Dakika

Yalova Altınova Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yer alan kamplara gıda ve kömür yardımında bulundu.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in dağınık kamplarında barınan ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 aile, yapılan yardımlarından faydalandı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın da katıldığı yardım çalışmalarında yetim çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Oral AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine götürdük ve yerine ulaştığına bizzat şahit olduk. Hükümetimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle de İHH'ya çalışmaları için teşekkür ederim." dedi.

Suriye'ye ilk defa geldiğini belirten Oral, "Ciddi bir insanlık dramı gördüm. İnsanlık için Türkiye dışında orada kimsenin olmadığını gördüm. İnşallah komşumuzdaki bu dram en kısa zamanda sona erer." diye konuştu.