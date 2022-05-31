Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı

31.05.2022 00:53

Altınözü ilçesinde, belediyenin organizasyonunda 1. Kitap Fuarı açıldı.

Altınözü ilçesinde, belediyenin organizasyonunda 1. Kitap Fuarı açıldı.

Belediye Başkanı Rıfat Sarı, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki etkinliğin açılışında, ilçede fuarı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitap fuarının 5 Haziran'a kadar açık kalacağını belirten Sarı, fuarda okurların yazarlarla bir araya gelme fırsatı da bulacağını söyledi.

Fuara katılan yazar Sinan Yağmur da kitap tutkunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Açılışa, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı
Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı
Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı
Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocukların Yüzünü Güldürecek İzmit Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocukların Yüzünü Güldürecek Sarıyer Belediye Başkanı Genç: 'Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem' Sarıyer Belediye Başkanı Genç: 'Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem'
Kaynak: AA

Rıfat Sarı, 15 Temmuz, Altınözü, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:31 Milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi!
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
23:38 Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü!
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 01:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement