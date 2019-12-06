Altınyıldız Classics'ten

Balkan ülkelerinden Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de ilk mağazasını ABI Çarshia AVM'de açan Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle 210 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.



BR Mağazacılık'tan yapılan açıklamaya göre, her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarını Kosova'daki yeni müşterileriyle buluşturacak.



Yurt dışı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Altınyıldız Classics Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "2020 yılında da yurt dışında hızla büyümeye devam edeceğiz. En az 10 yeni mağaza açarak toplamda 30-35 mağaza ile yurt dışındaki müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika, öncelikli olarak büyümeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında yer alıyor." dedi.