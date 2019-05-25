Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
9 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek
'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter
hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl
Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.
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