Altyapı Tedbirleri Alınıyor
1 saat önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezimizde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Bartın
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri kent merkezimizde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Bartın Belediyesi özel bir kanal açma aracı ile mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait borularda tıkanıklıkların oluşmaması için çalışma başlattı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kanalizasyonlarda tıkanıklık ve taşkın durumları yaşanan noktaların vakumlu temizliği yapılarak sorunsuz hale getirildiğini söyledi.
Akın açıklamasında "Bartın Belediyesi olarak kent genelinde, düzenli olarak alt yapı hatlarımızı bakımdan geçiriyoruz. Özel bir kanal açma aracı ile kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait borularda ki tıkanıklıklar temizlenerek oluşabilecek taşkınların önüne geçmiş oluyoruz" dedi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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