Altyapıda dram üstüne dram - Son Dakika

Altyapıda dram üstüne dram

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs sonrasında Süper Lig'de takımların ciddi ekonomik güçlükler içine gireceği ve altyapılarına daha fazla önem vereceği otoritelerin ve kulüplerin ortak görüşü.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Koronavirüs sonrasında Süper Lig'de takımların ciddi ekonomik güçlükler içine gireceği ve altyapılarına daha fazla önem vereceği otoritelerin ve kulüplerin ortak görüşü. Peki 'kurtuluş'  olarak görünen altyapılara gereken önem veriliyor mu? Altyapılardaki teknik adam değişikliği adeta baş döndürür vaziyette. Sık sık antrenör değişmesinin genç futbolcularda okulda sürekli öğretmeni değişen çocukların yaşadığı psikolojik sıkıntılarla benzer problemlere yol açabileceğini belirten altyapı uzmanları Hürriyet'e bu konuda çarpıcı açıklamalar yaptı:



YETENEK SORUNU YOK


Başakşehir Altyapı Koordinatörü Nedim Yiğit: 'Altyapıdan oyuncu neden çıkmaz?' konusu hiç tartışılmadığından ve plan yapılmasının akla bile gelmediğinden oyuncu çıkmaz. Altyapıdan oyuncu çıkmamasını sadece akademi direktörüne, antrenörüne yüklemek büyük haksızlıktır. Ülkemizde yetenek sorunu asla yoktur, olmayacaktır da. Erken yaşlarda, daha doğru ve planlanmış eğitimlerle önemli bir ülke geliri elde edebiliriz. ECA 2019 akademi çalışma raporuna göre; akademi kalite standardını belirleyen en öncelikli 3 faktör; 1. Antrenör ve Eğitimi, Müfredat, 2. Oyuncu seçimi, 3. Tesisleşme ve personel kalitesi.


HAKLI OLSALAR DA BU BAHANE DEĞİL


Altyapıdan oyuncu yetiştirmek bir kültürdür, ortak bir niyettir, Altyapılarda çalışan ama hala bu maaşla nasıl oyuncu yetiştireceği bahanesine sığınan altyapı antrenörleri var. Ama bu, işin bahanesi olmaz. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Çocuklarının başarısı ve mutluluğundan daha çok futbolcu olsun, para kazansın arzusu taşıyan ebeveynler de sorumlu.


Genç oyuncu oynatabilme becerisi ve genç oyuncu potansiyeli hakkında en ufak bilgisi ve fikri olmayan profesyonel takım teknik direktörleri de. Necip Fazıl'ın bir sözü ile bitireyim; 'Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur'.


OYUNCU ÇIKMIYORSA HERKES SORUMLUDUR - Emrah Bayraktar ( Beşiktaş, Galatasaray ve TFF altyapılarında çalışan, UEFA antrenör eğitmeni)


Kulüplerde her gelen yönetim çalışanların neler yaptığına bakmadan görevlerine son veriyor, oyuncu gelmiyorsa 'altyapı çalışmıyor' düşüncesi yanlıştır.


Altyapıdan oyuncu yetişmesinde yönetimden A takım hocasına kadar herkes sorumludur. 'Oyuncu yetişmiyor', 'altyapı önemli' gibi klişelerin arkasına saklanıp antrenör değiştirmek yanlış. Bu bir eğitim, yarışma ve profesyonelliğe geçiştir.


Doğuştan potansiyelli çocuklarımız var ama eğitici problemimiz de var. Kaliteli altyapı eğitmenleri maddi manevi değer görmediği için profesyonel alana geçmek istiyor. Oysa sporcu yetiştirmek emek, sabır ve yatırım gerektirir. Kulüpler yıllardır bu çabayı göstermedi. TFF gençler için minimum 8 yıllık yol haritası çizmeli.


İSTİKRAR OLMAYINCA... - Mehmet Güleç (Arabayatağı Gençlik ve Spor Kulübü 2. Başkanı)


Küçük yaştaki çocukların dilinden anlamak, onları yönlendirmek futbolu sevdirmek çok önemli bir meseledir. Hangi birini sayalım ki, birçok büyük kulübümüzün alt yapıları için ayırdığı belirli bir bütçesi dahi yok. U 21 düzeyine gelen amatör gençlere maaş olarak 250-500 arasında maaş veriliyor. Oysa 19-20 yaşındaki bir çocuk haftada 5 gün antrenmana geliyor nasıl çalışsın bu parayla da geçinmesi imkansız. En azından askari ücret almaları gerekiyor. Prolisanslı antrenör eksikliğimiz olduğu bir gerçek bu eksiği gidermek için federasyon prolisans eğitimi bilgilerini alt yapı antrenörlerine vermesi gerekiyor.


Ama tüm bunların içinde en önemli yer bana göre alt yapı koordiratöründe ve yaşanan istikrarsızlık. Burada göreve gelen bir koordinator uzun yıllar çalışacağını bilse sistemini oturtur, sorunları çözmek için çaba harcar. Ama kulüplerimizin çoğu hemen hemen her yıl coordinator ve alt yapı sorumlusu olan yöneticise değiştiriyor.


SIK DEĞİŞİM ETKİLİYOR - Osman Işılar (Teknik adam - Altyapı koordinatörü)


33 yıllık teknik adamlığımın 11 yılı alt yapılarda geçti. Kulüpler yöneten kişiler tarafından kendi şirketleri gibi değil her an gidebilirim giderken her an maddi manevi ne kadar alırımın peşinde koştuklarını gördüm. Bu iş profesyonellerin eline bırakılmalı. Alt yapıda çalışan antrenörler çok acemi, 10 yılda yetişiyor. Önce kendi öğreniyor, teknolojiyikullanmalı. Anadoluda birçok ilde alt yapı antrenörleri o kentin ileri gelenlerinin yakınları. Maalesef hiç birinde liyakat yok. Hiçbiri kendisini yenileme ve geliştirme ihtiyacı duymuyor. Yabancı dil bilmiyor,bilgisayar kullanamıyor. Antrenör 7 yaşındaki veya 10 yaşındaki çocuğun açısından dünyaya bakabilmeli. Sık hoca değişimi yanlış. Her hocanın bakışı farklıdır. Biri metodik bakar, biri futboldan geldiği için çok disiplinlidir, biri çok bilimseldir,biri teoride çok güçlüdür. Sık değişim çocuklara olumsuz yansır.


TFF TEŞVİK ETMELİ - Hakkı Yeşilyurt (Samsun Kadıköyspor Genel Menajeri)


Futbolda kalıcı bir stil, kalıcı bir kültür ve anlayış yerleştirebilmek için asgari 4-5 yıla ihtiyaç var. Bunun Türkiye koşullarında malum nedenlerden dolayı pek mümkün olmadığıysa tecrübeyle sabit. buradan çıkarılacak sonuç, ihtiyacımız olan önceliğin paradigma değişikliği, bakış açısının değişmesidir. Yoksa kendi kuyruğunu yakalamak için etrafında dönen aptal bir kediden farkımız kalmaz. Ekol oluşturmak için altyapıları kulüplerin arka bahçeleri olarak görmekten vazgeçmeli, futbol kültürünün en önemli parçası görmeliyiz TFF de objektif değerlendirmelerle kontrol ve teşvik etmelidir.


RIEKERINK DAHİL 7 İSİM


4 Büyükler içinde son 10 yılda altyapısında en çok değişiklik yaşayan kulüp Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılarda bu süreçte Tugay kerimoğlu, Bülent Ünder, Orhan Atik, Ahmet Akcan, Riekerink, Nedim Yiğit ve Ali Yavaş görev yaptı.


İŞTE ALTYAPIDAN ÇIKAN İSİMLER...


FENERBAHÇE


2006-14 Şenol Çorlu


2014-18 Müjdat Yetkiner


2018-19 David Badia Cequier


2019- Serdar Dayat


GALATASARAY


2010-13 Tugay Kerimoğlu


2013-14 Bülent Ünder


2014-15 Orhan Atik


2015-16 Ahmet Akcan


2016-17 Jan Olde Riekerink


2018-19 Nedim Yiğit


2019-20 Ali Yavaş


BEŞİKTAŞ


2010-11 Ulvi Güveneroğlu


2011-16 Emrah Bayraktar


2016-18 Gökpan Keskin


2018-19 Sead Dost Halilagiç


2019-20 Necmettin Çelikhan


TRABZONSPOR


2009-11 Sadi Tekelioğlu


2011-13 Hamit Cihan


2013-15 Sadi Tekelioğlu


2016-17 Cem Bağcı


2017-18 İhsan Derelioğlu


2018-20 Hamit Cihan


BURSASPOR


2010-14 Faruk Korkmaz


2014-15 Yalçın Gündüz


2015-16 Mesut Ünal-Taygun Erdem-Turhan Şen


2016-17 Adnan Örnek


2017-18 Faruk Korkmaz


2018-19 Ümit Şengül


2019-20 Koray Tanrıverdi


KONYASPOR


2010-12 Salih Eken


2012-15 mesut Erçetin


2015-18 Cihan Önal


2018-20 Taner Ay


Galatasaray, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:05 

Son Dakika Spor Altyapıda dram üstüne dram - Son Dakika Spor
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