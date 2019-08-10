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Alzheımer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

11 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde AKUT tarafından 3 gündür aranan kayıp alzheimer hastası adam ölü bulundu.

Alzheımer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde AKUT tarafından 3 gündür aranan kayıp alzheimer hastası adam ölü bulundu.

Karahisar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde birden ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Musa Yanbaş (87) AKUT tarafından tarlada ölü olarak bulundu.

Yaşlı adamın yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekiplerince bölgede yapılan arama faaliyetleri sonuç vermedi. Geçtiğimiz gün Musa Yanbaş'ın evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Tümbet mevki'inde tarlada çalışan bir işçi yerde hareketsiz yatan birini görünce polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Musa Yanbaş'a ait olduğu tespit edilen şahsın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - DENİZLİ
Denizli, Tavas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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